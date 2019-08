Rambo V: Sylvester Stallone annuncia che il film è stato completato

Quando Rambo V non è stato annunciato per la lineup del Festival di Venezia molti si sono chiesti se il film fosse ancora indietro nella fase di post-produzione. A quanto pare però i lavori sono proseguiti senza intoppi e Sylvester Stallone oggi ha confermato che il montaggio del film è stato ufficialmente completato.

"Ultimo giorno in sala montaggio... gli attori possono anche prendersi la gloria, ma ci vogliono centinaia di grandi lavoratori dietro le quinte per far funzionare un film. Grazie a tutti" ha scritto Sly nel post che potete trovare in calce alla notizia.

A 37 anni dall'uscita del primo storico capitolo, il franchise è pronto a tornare sul grande schermo con uno Stallone ancora in grande stato di forma. In questo quinto film della saga Rambo, in procinto di vivere finalmente una vita tranquilla nel suo ranch di famiglia, si ritrova ad affrontare un pericoloso cartello messicano che implicato in un commercio sessuale di ragazze dell'Est.

Diretto da Adrian Grunber, Rambo V debutterà in Italia il prossimo 26 settembre - due mesi in anticipo rispetto alla data prevista originariamente - e vedrà nel cast anche Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada. Qui trovate lo spettacolare trailer di Rambo V.