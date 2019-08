Rambo V, Stallone annuncia un nuovo trailer: arriverà la prossima settimana

Ora che Rambo V è finalmente pronto, la star Sylvester Stallone è tornato sui propri canali social per annunciare l'incombenza di un secondo trailer ufficiale per l'atteso nuovo e presumibilmente ultimo film della saga.

Come potete vedere dal nostalgico post pubblicato su Instagram, che crea una correlazione fra il Rambo originale del 1982 e il nuovo capitolo del 2019 e che trovate come al solito in calce alla notizia, l'attore ha dichiarato:

"Quando fai del male alla famiglia di un uomo, ti sei appena scavato la tomba. IL NUOVO TRAILER SARÀ MOSTRATO QUI IN ANTEPRIMA MARTEDÌ 8/20".

Appuntamento la prossima settimana dunque, e soprattutto sulla pagina Instagram di Sly, dove a quanto pare il filmato arriverà in anticipo rispetto alle altre piattaforme.

Il film arriverà trentasette anni dopo il primo storico capitolo del franchise, e racconterà una nuova fase nella vita di Rambo: dopo aver abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan e massacrato brutali combattenti dell’esercito birmano, John Rambo torna nel ranch di famiglia per iniziare finalmente una vita tranquilla … prima che il destino lo riporti di nuovo a scatenare l’inferno contro un ultimo nemico. L'ex soldato si troverà infatti ad affrontare i membri di un temibile cartello messicano implicato in un commercio sessuale di ragazze dell’Est, cosa sulla quale Rambo evidentemente proprio non può chiudere un occhio.

Diretto da Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso), il cast include anche Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada.

Vi ricordiamo inoltre che l'uscita di Rambo V è stata anticipata: originariamente previsto in Italia per novembre, il film adesso sarà disponibile dal 26 settembre.