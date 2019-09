Rambo V: lo speciale messaggio di Arnold Scwharzenegger a Sylvester Stallone

Per celebrare il Rambo Day in vista dell'imminente uscita del quinto e ultimo capitolo della saga, Rambo: Last Blood, Arnold Schwarzenegger ha voluto fare gli auguri a Sylvester Stallone a modo suo.

Nel video condiviso dall'attore su Instagram - che come sempre potete trovare in calce alla notizia - Schwarzenegger ammira il coltello firmato da Sly per beneficenza salvo poi confrontarlo con l'enorme coltello che ha usato in Predator; dopo questo simpatico siparietto, l'attore gli ha augurato il meglio per l'uscita del film.

"Grazie mille big man" ha poi risposto Stallone. "Sei un grande amico, una grande star, ma il mio coltello sarà sempre più affilato del tuo".

Il film vede John Rambo alla prese con un intenso disturbo da stress post-traumatico mentre vive nel suo ranch in Arizona in cerca di lavoro. Quando l'amica e direttrice della sua attività Maria lo informa che sua nipote è scomparsa dopo aver oltrepassato il confine con il Messico, Rambo andrà in soccorso della ragazza per poi scoprire un pericoloso traffico sessuale. Lì unirà le forze con una giornalista in cerca di sua sorella. A quel punto Rambo tutte le sue abilità per salvare le ragazze e sconfiggere un malvagio signore del crimine.

Diretto da Adrian Grunberg su una sceneggiatura di Matt Cirulnick, con Avi Lerner e Kevin Kingin veste di produttori, il film vede nel cast anche Paz Vega, Sergio Peris-Mancheta, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 26 settembre. Avete già visto l'ultimo trailer di Rambo: Last Blood?