Rambo V, rivelata una nuova foto del film con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone ha resistito al passa dei decenni con lo smalto che ha contraddistinto i suoi ruoli più celebri, compreso quello del veterano del Vietnam ponto a tornare in sala: per l’occasione è stata dunque rilasciata una nuova foto da Rambo V, ultimo capitolo dedicato a una delle icone degli Anni ’80 sul grande schermo.

Non ci sono più i reduci di una volta: ne sa qualcosa John Rambo, vecchia guardia delle United States Army Special Forces oramai ritiratosi a vita privata – almeno fino a quando qualcuno non avrà bisogno di lui.

Rambo V vedrà il ritorno del celebre eroe interpretato come sempre da Sylvester Stallone: stavolta saranno questioni familiari a rimetterlo in carreggiata, dato che dovrà smascherare i loschi traffici di un cartello della droga per salvare la vita di un amico di sua figlia.

Inutile a dirsi, il pretesto è ottimo per sventare minacce ben più delicate, e chi si frapporrà alla tenacia muscolare di John Rambo pagherà cara questa decisione sventurata.

Mentre si avvicina la data di uscita del film – in Italia è atteso per il 26 Settembre 2019 –, è stato appena diffuso uno scatto che immortala il protagonista alle prese con la versione modificata di un forcone da battaglia che sarà sicuramente al centro di qualche scontro corpo a corpo.

I cultori della saga ricorderanno le trappole ingegnose del reduce per contrastare i suoi avversari, e c’è da aspettarsi faville dalla brusca pausa di pensionamento che attende l’eroe al varco.

Il titolo originale del film sembrerebbe alludere all’ultima, gloriosa apparizione dell’eroe davanti alla macchina da presa, ma se il film diretto da Adrian Grunberg si rivelasse un successo al botteghino non è da escludere un’incursione in più per John Rambo.

Per il momento lo stesso Stallone ha rilasciato due dichiarazioni sul trailer imminente e sulla conclusione del montaggio: il sipario su Rambo V è pronto ad alzarsi.