Rambo V: primo sguardo a Sylvester Stallone nei panni del personaggio!

Lionsgate ha pubblicato la prima immagine ufficiale di Sylvester Stallone in Rambo V: Last Blood. Nell'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, viene rivelato l'iconico personaggio con indosso un cappello da cowboy.

Nel film John Rambo è alla prese con un intenso disturbo da stress post-traumatico mentre vive nel suo ranch in Arizona, cercando dovunque può qualche lavoro occasionale. Presto la sua amica e direttrice della sua attività Maria lo informa che sua nipote è scomparsa dopo aver oltrepassato il confine con il Messico. Andato in soccorso della ragazza, John scopre un pericoloso giro di traffico sessuale e si unisca ad un giornalista la cui sorellastra è stata a sua volta rapita. Rambo deve affidarsi alle sue abilità per salvare le ragazze e sconfiggere un malvagio signore del crimine.

Il film è diretto da Adrian Grunberg su una sceneggiatura di Matt Cirulnick, con Avi Lerner e Kevin King come produttori.

Rambo: Last Blood vede nel cast anche Paz Vega, Sergio Peris-Mancheta (che sarà il villain, Hugo Martinez) e Yvette Monreal, per un'uscita prevista nelle sale americane nel corso del 2019, a data da destinarsi.

Stallone torna ad intrpretare il personaggio dopo John Rambo, il quarto capitolo scritto e diretto da Sly che nel 2018 ha incassato globalmente $113,2 milioni a fronte di un budget di $50 milioni.