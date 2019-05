Rambo V: polvere e azione nel video con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone è stata una delle star più acclamate degli ultimi giorni a Cannes, dove ha presentato le prime immagini di Rambo V: Last Blood. Sly ha tenuto anche una masterclass dove ha ripercorso la sua carriera. Su Instagram nelle ultime ore Stallone ha pubblicato un video in cui si vede la preparazione per una scena d'azione di Rambo V.

Il video è accompagnato da una didascalia che spiega:"Ecco com'è ambientata una scena d'azione. Attualmente siamo sottoterra in una grotta, ovviamente è molto polveroso ed è difficile respirare ma è reale...#rambo5".

Nel filmato si vede Stallone impugnare un oggetto e conficcarlo nel muro, conversando con la troupe per lavorare al meglio sulla scena.



Sylvester Stallone ha assicurato che Rambo V sarà diverso dagli altri capitoli del franchise, soprattutto perché finalmente vedremo Rambo a casa, nel suo habitat. Nonostante questo il personaggio non sembra essere in grado di condurre un'esistenza tranquilla nel ranch di suo padre. La battaglia lo trova, inesorabilmente. E sarà così anche questa volta.

Il trailer mostrato a Cannes ha svelato alcune sequenze interessanti del film, previsto nelle sale nel prossimo mese di settembre. Rambo V: Last Blood è soltanto l'ultima avventura di un personaggio iconico come John Rambo, protagonista di una serie di film che hanno contribuito al successo di Sylvester Stallone negli anni '80. Dal primo capitolo del 1982 a quest'ultima avventura. John Rambo è tornato.