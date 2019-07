Rambo V: il nuovo film con Sylvester Stallone dovrebbe esordire con $20 milioni

Ora che la data di uscita di Rambo V è stata anticipata, iniziano ad arrivare sulle riviste e sui siti specializzati i primi dati di tracciamento per gli incassi del nuovo film della saga action con Sylvester Stallone.

Secondo alcune analisi redatte da BoxOfficePro, il film dovrebbe iniziare la sua corsa teatrale in una forbice di incassi compresa fra i $10 e i $20 milioni di dollari: per fare un confronto, il Rambo del 2008 aveva esordito con circa $18,2 milioni, e sarebbe sicuramente molto deludente per Stallone e compagnia se l'incasso all'esordio del film dovesse attestarsi nella parte inferiore di questo tracciamento.

Al momento le cifre del budget di produzione non sono state rese pubbliche, ma basandoci su quello precedente ($50 milioni) e soprattutto sugli incassi che fece registrare ($113,2 milioni totali) c'è la possibilità che la Millennium Films abbia cercato di tenerlo più basso rispetto al capitolo di undici anni fa.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Rambo V.

Il film, ora in uscita il 26 settembre dopo la prima data annunciata al 14 novembre, vedrà John Rambo tornare finalmente nel ranch di famiglia in Arizona, dove però si troverà ad affrontare i membri di un temibile cartello messicano implicato in un commercio sessuale di ragazze dell'Est.