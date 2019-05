Rambo V: Last Blood, Stallone assicura che il film sarà diverso dagli altri capitoli

Sylvester Stallone tornerà nelle vesti di John Rambo in uno dei franchise più iconici della sua lunga carriera. Rambo V: Last Blood proseguirà la storia del veterano della guerra in Vietnam, iniziata nel 1982 con il film Rambo, diretto da Ted Kotcheff. Tuttavia Rambo V sarà totalmente diverso da ciò che è stato realizzato in precedenza.

Come spiegato da Stallone nei giorni scorsi, questa volta Rambo tornerà a casa:"Nel nuovo film Rambo torna a casa ma in una maniera in cui non ci torna davvero; è lì ma non è li. Su questo aspetto vi è costruita intorno la storia.

Non appena esce dalla sua porta non ha più il controllo, il mondo ti controlla".

Come riportato da Deadline, al Festival di Cannes Stallone ha spiegato che Rambo V: Last Blood si distingue dal resto degli altri film perché troviamo Rambo in un luogo in cui non l'abbiamo mai visto: casa sua.



Nei film precedenti Rambo era in Thailandia o in Afghanistan. E anche quando si trovava negli Stati Uniti, come nel primo film, non era di fatto mai a casa. Alla fine del quarto film, Rambo torna al ranch del padre, in Arizona. Vederlo a casa nel quinto film è importante perché ci fa capire davvero i traumi che il personaggio ha subito a causa della guerra.

Ma nonostante sia a casa rimane alla mercé di eventi al di fuori del suo controllo. Sylvester Stallone ha spiegato che Rambo sente il senso di colpa del sopravvissuto. E il film inizia proprio con lui che aiuta delle persone perché John Rambo non può fare a meno di aiutare le persone; ha visto così tanta morte da non riuscire a vivere una vita tranquilla nel suo ranch.

Tanti personaggi si faranno male in Rambo V, come spiegato dall'attore. Il trailer visto a Cannes mostra proprio alcuni di questi aspetti che vedremo nel quinto capitolo

Un concetto fondamentale spiegato da Sylvester Stallone riguarda il rapporto con la guerra; è il conflitto che trova sempre John Rambo.

Rambo V: Last Blood uscirà nelle sale americane il prossimo 20 settembre.