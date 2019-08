Rambo V: previsto il miglior esordio al box office della saga con Sylvester Stallone

Probabilmente il nuovo trailer di Rambo V ha contribuito ad innalzare le aspettative per il prossimo film con protagonista Sylvester Stallone, dato che i dati di tracciamento rivisti e aggiornati parlano ora dei numeri più alti mai registrati dalla celebre saga action.

Stando alle analisi di mercato di Deadline, infatti, Rambo V: Last Blood dovrebbe aprire nei cinema statunitensi in un range compreso tra i $21 milioni di dollari e i $24 milioni di dollari, cifre che sarebbero superiori al precedente record della saga stabilito nel 1985 da Rambo II (che aprì con $20,1 milioni, cifra spaventosa all'epoca).

I successivi capitoli non riuscirono ad eguagliarla, con Rambo III che nel 1988 incassò soltanto $13 milioni di dollari al debutto, anche se il quarto capitolo John Rambo, uscito nel 2008, ci andò vicino con $18,2 milioni di dollari. L'apertura più bassa del franchise rimane tuttavia quella del primissimo capitolo, Rambo: First Blood, che esordì con appena $6,6 milioni di dollari dai suoi 901 cinema in cui fu proiettato nel marzo del 1982.

Stallone potrebbe battere addirittura Brad Pitt, protagonista del nuovo film di James Gray Ad Astra, che non sta suscitando molto interesse in patria (lo abbiamo visto al Festival di Venezia, quindi rimanete sintonizzati per la nostra recensione): i costi di produzione, stimati a oltre $87 milioni di dollari, a quanto pare faranno fatica ad essere recuperati, con gli analisti che prevedono un esordio compreso fra i $17,5 e $19 milioni di dollari.

Al terzo posto Downton Abbey, che con un gran numero di pre-vendite aprirà tra i $15 milioni e $16 milioni, cifre altissime per un film in costume nonché sequel cinematografico di una serie tv.