Rambo, Sylvester Stallone ruppe il naso di un collega per sbaglio!

Gli incidenti sul set nelle pellicole d'azione sono all'ordine del giorno e neanche un classico come Rambo è stato esente da ciò. Oltre ad aver causato diversi problemi fisici al protagonista, il film ebbe conseguenze non indifferenti che, ovviamente, influenzarono anche la pellicola.

La saga fu legata a tantissimi vicissitudini, compreso il quasi divieto di Rambo III in Inghilterra. Quando si parla di film d'azione di questa portata molto spesso è scontato che si riscontrino problemi durante la produzione deile pellicole, compresi alcuni incidenti di vario tipo. Oltre allo stesso Sylvester Stallone ad essere coinvolto fu anche Alf Humphreys, volto di Lester all'interno della pellicola. In maniera del tutto involontaria, infatti, il protagonista ruppe il naso alla co-star durante le riprese del film.

L'incidente avvenne durante la scena di fuga del carcere. Stallone, infatti, nel corso del momento concitato, diede una gomitata in faccia al collega. Per mascherare l'infortunio si decise di applicare sul naso del personaggio un cerotto rimasto per tutta la durata del film. La vera coincidenza è che, all'interno del romanzo, Rambo colpisce allo stesso modo un poliziotto durante la stessa identica scena.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la saga, vi consigliamo la nostra recensione di Rambo: Last Blood. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!