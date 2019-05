Rambo: Sylvester Stallone ha mostrato il trailer a Cannes, leggete la descrizione!

Come promesso, Sylvester Stallone ha portato Rambo V a Cannes 2019, dove durante un lungo incontro con i giornalisti presenti ha potuto presentare anche il trailer dell'atteso nuovo capitolo della saga action.

Qui sotto vi riportiamo la descrizione del filmato, che molto probabilmente arriverà online nei prossimi giorni:

Il trailer inizia con delle inquadrature del ranch di Rambo. "Non ne ho mai parlato prima, perché non potrò mai superarlo", dice la voce fuori campo. "Nessuno capirebbe", continua Rambo, in piedi in un bunker pieno di armi. Poi, mentre la scena si sposta in Messico, Rambo dice: "Tutti questi anni, ho mantenuto i miei segreti, ma è giunto il momento di affrontare il mio passato. Se viene a cercarmi ... "- stacco su Rambo circondato da una gang che lo tiene sotto tiro con armi da fuoco - "... accoglieranno la morte." Infine viene mostrato Rambo che costruisce armi nel suo granaio, punta il suo arco e un uomo armato arriva nel suo ranch . L'inquadratura finale mostra il protagonista che solleva il suo iconico coltello e lo usa come solo lui sa fare.

La scena dell'arco potrebbe essere quella mostrata nell'immagine di Rambo V pubblicata su Instagram qualche settimana fa, ma per averne la certezza dovremo aspettare le prossime settimane.

Vi ricordiamo che Rambo V arriverà nei cinema statunitensi dal prossimo 20 settembre. Non è ancora stata comunicata una data di uscita italiana.