Rambo, Stallone non ha dubbi sul prequel: ''Penso che si farà''

Sul ritorno del suo iconico personaggio Rambo Stallone aveva già anticipato qualcosa ben 2 anni fa sottolineando che, per la riuscita di un ipotetico nuovo progetto, l'idea di un prequel fosse l'unica praticabile. L'attore è da poco tornato sull'argomento e (pare) con ancora maggiore convinzione.

Intervistato da The Hollywood Reporter sulla fattibilità concreta di un prequel, Stallone non poteva dare risposta più gradita ed attesa ai fan del suo mitico John Rambo: "Penso che si farà"

Non si è fermato qui. Alla quasi certezza, ha aggiunto qualche dettaglio in più sulla trama del sequel: "Vorrei farlo come un documentario di Ken Burns sul Vietnam, dove il giovane Rambo è un ragazzo estroverso, capitano di football. Seguendo la sua storia si capirà il perché sia diventato Rambo. Quello che vogliono fare è una storia moderna in cui io passo il testimone. Ci stiamo lavorando".

Una notizia che solleva qualche quesito lecito sulla forma che potrebbe assumere il franchise dopo tale prequel. Secondo l'idea di Stallone il progetto non dovrebbe avere particolari difficoltà ad 'inserirsi' nel canone, che conta vari film in un arco temporale di 37 anni (dal 1982 al 2019), nonostante la necessità di trovare un attore più giovane e un'uscita prevista su una piattaforma streaming.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, qui la nostra recensione di Rambo: Last Blood, ultimo capitolo della saga!