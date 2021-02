Rambo: quante persone ha ucciso il veterano di Sylvester Stallone?

In attesa di novità su un eventuale ritorno di Rambo, ripercorriamo insieme la leggendaria saga creata e interpretata da Sylvester Stallone per scoprire quante persone sono morte per mano del veterano nel corso dei cinque film.

Al contrario di quel che si potrebbe pensare, nel primo capitolo il "kill count" del reduce del Vietnam è sostanzialmente inesistente. Durante il suo intero scontro con il violento sceriffo William Teasle, infatti, Rambo è responsabile solamente della morte del poliziotto caduto dall'elicottero che ha colpito con una pietra mentre stava cercando di difendersi.

È invece da Rambo 2 - La Vendetta che la situazione inizia a degenerare, con il soldato che infila ben 75 uccisioni con l'aiuto di diverse armi tra cui l'iconico coltello, un arco, una mitragliatrice, un fucile a pompa e addirittura un lanciarazzi RPG. In Rambo III, nel corso della sua missione in Afghanistan, il conto sale a 115 uccisioni, mentre in John Rambo arriva a prendere la vita di 254 persone, la maggior parte delle quali morte a causa della grande esplosione. Nell'ultimo capitolo, Rambo - Last Blood, le persone morte per mano del soldato si fermano invece a 46, per un totale di 493 uccisioni su schermo (a cui si aggiungono le 59 uccisioni confermate durante la Guerra del Vietnam).

