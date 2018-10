Rambo: Last Blood, Sylvester Stallone nelle nuove foto dal set

Dopo l'ufficializzazione del titolo e dell'inizio delle riprese, è cominciato ad approdare online molto materiale dedicato a Rambo: Last Blood, quinto e ultimo capitolo della saga dedicata al reduce del Vietnam interpretato da Sylvester Stallone, che vediamo oggi protagonista di nuove foto dal set.

Insieme alle foto ci sono anche due video, dove vediamo Stallone allenarsi a cavallo e passeggiare tra quelle che sembrano delle pianure messicane. Nelle foto, invece, l'attore è impegnato con il regista nel parlare di qualche scena - probabilmente - e anche in posa e di schiena con un coltellaccio ben saldo tra le mani.



Questa dovrebbe essere la sinossi: "Rambo si allea con un giornalista per rintracciare e portare in salvo un gruppo di ragazze locali rapite da un cartello del traffico sessuale messicano. Questo accadrà dopo che Rambo avrà tentato di stabilisti nel ranch di famiglia in Arizona dopo decenni di vista all'estero".



Rambo: Last Blood vede nel cast anche Paz Vega, Sergio Peris-Mancheta (che sarà il villain, Hugo Martinez) e Yvette Monreal, per un'uscita prevista nelle sale americane nel corso del 2019, a data da destinarsi. Presumibilmente la release sarà fissata per l'ultimo quarto dell'anno, visto che le riprese sono ancora in corso e i casting non del tutto completati.



L'attesa è comunque tanta.