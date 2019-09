Rambo: Last Blood, Sylvester Stallone celebra il Rambo Day in vista dell'uscita del film

Ieri si è celebrato il Rambo Day. Il 18 settembre è stata decretata come data ufficiale per celebrare il mondo di John Rambo. E Sylvester Stallone ha voluto celebrarlo con un video pubblicato sul suo account Instagram, in attesa del quinto film del franchise, Rambo: Last Blood uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 26 settembre.

Alla celebrazione del Rambo Day, organizzata da LionsGate, hanno partecipato diverse città del Nordamerica, tra cui Los Angeles.

Sylvester Stallone ha omaggiato la giornata con il video e con una foto del Certificato di riconoscimento di Rambo dalla città di L.A.



Per quanto riguarda il nuovo capitolo del franchise, Rambo: Last Blood, Sylvester Stallone ha spiegato:"Rambo si occupa del lato oscuro della natura con cui vive la maggior parte delle persone. Rocky è diverso, è più ottimista. C'è ottimismo e pessimismo in questi due personaggi. In ogni film Rambo non torna mai a casa, va nella giungla o in Afghanistan. In questo nuovo film torna a casa ma in un certo senso non vi arriva mai. Lui è lì ma in fin dei conti non lo è. Questo è ciò su cui è costruita l'intera storia. Non appena esce dalla porta non ha più il controllo".

Secondo Stallone il cinema action di oggi è un magnifico spettacolo tecnologico; l'attore è protagonista del brutale trailer vietato ai minori di Rambo: Last Blood, pubblicato nella giornata di ieri.