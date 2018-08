Rambo: Last Blood, scelto finalmente il regista dell'ultimo capitolo del franchise?

Sembra che l'inizio dei lavori sull'annunciato quinto e sulla carta ultimo capitolo della saga cinematografica con protagonista Sylvester Stallone, Rambo: Last Blood, siano in procinto di iniziare, e nuovi report suggerirebbero oggi la scelta praticamente quasi ufficiale del regista del film.

Come specificato già nelle settimane passate, infatti, Rambo: Last Blood non sarà diretto da Stallone, che invece ricoprirà solo il panni del veterano protagonista. Sempre stando al sito GWW, le redini del progetto sarebbero così state affidata ad Adrian Grunberg, co-sceneggiatore e regista dell'ottimo Viaggio in Paradiso con Mel Gibson e assistente di regia per Apocalypto e Fuori Controllo.



Il sito scrive proprio che Grunberg avrebbe già sottoscritto il contratto, visto che le riprese -come sottolineato- sarebbe praticamente imminenti, questioni di pochi mesi se non di settimane. Stallone, in ogni caso, ha contribuito alla sceneggiatura del film, di cui sempre GWW ha riportato pochi giorni fa i primi dettagli.



Secondo il sito, infatti, il nostro brutale eroe in questo ultimo film dovrà vedersela contro un banda di trafficanti di esseri umani che opera ai confini del Messico. I casting sono attualmente in fase di scouting, e dalle prime indiscrezioni sulla sceneggiatura sembrerebbe che Rambo, tra una pugnalata e una sparatoria, mescolerà anche qualche interrogatorio.



Tra i nuovi personaggi vengono citati: Robert Siedel, americano coinvolto nell'impresa criminale; Hugo, agente operativo di basso livello; Victor, villain molto calcolatore; e Gabrielle, donna messicana dal carattere agguerrito. I dettagli specifici della trama, inoltre, sono riportati come segue:



"Rambo si allea con un giornalista per rintracciare e portare in salvo un gruppo di ragazze locali rapite da un cartello del traffico sessuale messicano. Questo accadrà dopo che Rambo avrà tentato di stabilisti nel ranch di famiglia in Arizona dopo decenni di vista all'estero".



Rambo: Last Blood dovrebbe uscire nel corso del 2019, a data da destinarsi.