Rambo - Last Blood: guardate il durissimo allentamento di Sylvester Stallone

In questi giorni Sylvester Stallone sta dando il massimo per prepararsi a rientrare nei panni di John Rambo in Rambo: Last Blood, e un video pubblicato su Instagram rivela il suo durissimo allenamento.

Il video, che trovate in calce alla notizia, mostra il nostro Sly in un estenuante esercizio fisico simile a quello in cui si esibiva il Bruce Wayne di Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder per prepararsi a combattere il Superman di Henry Cavill. Il peso sollevato dall'attore è di 250 libbre (113 kg); la didascalia di accompagnamento al post recita: "Prepararsi per Rambo, anche se hai raggiunto una certa età, non significa che devi SENTIRE quell'età! Continua a pompare, continua a dare pugni!"

L'allenamento di Stallone continua già da qualche settimana: alcuni giorni fa, infatti, l'attore aveva postato un immagine che lo ritraeva con in mano un grosso martello.

La storia della produzione di Rambo 5 è complicata e confusa. Un ritorno del franchising è stato confermato per la prima volta a ottobre 2016, ma nessuno era sicuro che Stallone sarebbe tornato a ricoprire il ruolo del protagonista. Il film è stato poi messo in attesa quando sorsero i piani per una serie televisiva incentrata su John Rambo, che però non avrebbe incluso l'attore di Creed II.

Quando però la serie non ha ricevuto luce verde, il quinto lungometraggio della saga ha iniziato definitivamente a prendere forma. Solo qualche mese fa, nel maggio di quest'anno, è stato finalmente confermato che Stallone sarebbe tornato ad essere il personaggio di Rambo, con il regista Adrian Grunberg chiamato a dirigere.