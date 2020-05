Rambo: Last Blood, del film di Stallone esiste una versione estesa: tutti i dettagli

Se siete fan di lunga data della saga di Rambo avrete sicuramente visto Rambo: Last Blood, uscito lo scorso settembre, ma forse non tutti sanno che la versione distribuita in Italia, così come in molti altri Paesi, non è quella completa: mancano all'appello ben 12 minuti "segreti", che raccontano i precedenti ed eroici 10 anni di Rambo.

Il taglio, importante anche da un punto di vista di minutaggio, riassume brevemente il periodo di tempo che intercorre tra il quarto ed il quinto capitolo della saga, dando non solo continuità, ma anche riempiendo il "vuoto sullo schermo" lasciato da Sylvester Stallone.

Per alcuni fortunati sarà possibile la versione integrale della pellicola direttamente su Amazon Prime Video, che proprio oggi ha aggiunto il titolo alla sua libreria. Purtroppo ciò vale solo per il catalogo oltreoceano, poiché in Italia non è disponibile neanche la versione ridotta.

A raccontarci dettagliatamente la scena un utente Reddit, che dopo averla vista sulla piattaforma l'ha descritta anche a coloro che non possono visionarla:

"Inizia durante una tempesta e nel bel mezzo di un salvataggio. Tre escursionisti dispersi rischiano di essere sorpresi da un'alluvione e la polizia dice di essere costretta ad interrompere la ricerca perché la situazione è troppo pericolosa e chiedere dove sia il volontario a cavallo. Successivamente la scena si sposta su Rambo nel bosco e alla ricerca degli escursionisti: [è qui che] trova una ragazza morta e più in basso gli altri due, che cercherà di salvare, ma uno di loro non se ne andrà senza sua moglie."

Continua poi: "Rambo gli dice che è morta ed è in quel moneto che l'acqua torrenziale inizia a cadere. Rambo lega se stesso e la ragazza ancora viva ad una roccia mentre la prima ondata di acqua cade su di loro. Quindi i due ritornano alla base e vedono il corpo del ragazzo essere portato via da un'ambulanza in una sacca per cadaveri. Questo fa scattare il suo disturbo post traumatico e dopo essere stato ringraziato dalla ragazza Rambo torna a casa e parla con la vecchia signora che vive in casa don lui da quando è tornato."



"Quindi entra nei tunnel chiaramente sconvolto per gli eventi e mette su un CD (The Doors) ... È proprio nel tunnel che ha dei flashback dei traumi subiti e dovrà fare i conti con l'escursionista morto."

