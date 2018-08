Rambo: Last Blood, emergono i primi dettagli sulla trama del nuovo capitolo del franchise

Dopo le parole di Sylvester Stallone rilasciate a fine luglio, dove diceva che la produzione di Rambo 5 stava "tentando di scendere a patti con le autorità del luogo", giusto una settimana fa vi avevamo riportato la foto che vedeva la star nel mentre dell'allenamento per il film, confermando quindi l'inizio dei lavori imminenti.

Il pericolo di non vedere mai sul grande schermo Rambo: Last Blood, insomma, è rientrato nel giro di poche settimana, e oggi, stando almeno al sito GWW, sembrerebbero essere arrivati online anche i primi dettagli sulla trama e i personaggi di quello che, sulla carta, dovrebbe essere l'ultimo capitolo del franchise.



Secondo il sito, infatti, il nostro brutale eroe in questo ultimo film dovrà vedersela contro un banda di trafficanti di esseri umani che opera ai confini del Messico. I casting sono attualmente in fase di scouting, e dalle prime indiscrezioni sulla sceneggiatura sembrerebbe che Rambo, tra una pugnalata e una sparatoria, mescolerà anche qualche interrogatorio.



Tra i nuovi personaggi vengono citati: Robert Siedel, americano coinvolto nell'impresa criminale; Hugo, agente operativo di basso livello; Victor, villain molto calcolatore; e Gabrielle, donna messicana dal carattere agguerrito. I dettagli specifici della trama, inoltre, sono riportati come segue:



"Rambo si allea con un giornalista per rintracciare e portare in salvo un gruppo di ragazze locali rapite da un cartello del traffico sessuale messicano. Questo accadrà dopo che Rambo avrà tentato di stabilisti nel ranch di famiglia in Arizona dopo decenni di vista all'estero".



Rambo: Last Blood dovrebbe uscire nel corso del 2019, a data da destinarsi.