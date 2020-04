Rambo: Last Blood avrebbe dovuto dirci di più sui gusti musicali di Rambo

Nel corso di ben cinque film dedicati al personaggio dovremmo aver imparato a conoscerlo piuttosto bene, Rambo. Eppure, anche ad anni dall'uscita del primo, iconico film sul personaggio di Sylvester Stallone, sembra esserci qualche aspetto della sua personalità che vorremmo ancora approfondire: la musica, ad esempio.

Già, perché Rambo: Last Blood, ultimo capitolo sulle gesta del tormentato reduce del Vietnam uscito lo scorso anno, ci lasciava alcune indicazioni piuttosto chiare in tal senso: nel film vedevamo infatti il nostro eroe ascoltare Five to One dei Doors (scelta comprensibile visto il celebre precedente cinematografico tra la band di Jim Morrison e il Vietnam, aka Apocalypse Now).

Pare, però, che lo script originale del film dovesse fornirci alcuni indizi in più sui gusti musicali di John: in Rambo: Last Blood avremmo infatti dovuto assistere a scene in cui il protagonista del film fosse intento ad ascoltare pezzi come Let it Bleed e Gimme Shelter dei Rolling Stones o War Pigs dei Black Sabbath.

Scelte musicali che in effetti non ci sorprendono: riuscireste a pensare ad un genere musicale più adeguato a John Rambo del buon vecchio hard rock anni '60/'70? Per ora, comunque, non possiamo far altro che accontentarci dei soli Doors: meglio di niente, no? A proposito: sapevate che secondo il suo autore Rambo: Last Blood è un vero disastro?