Rambo: Last Blood apre al box office USA dietro a Downton Abbey e Ad Astra

Deadline ha reso noti i risultati ufficiali del box office americano di giovedì, nel quale Downton Abbey ha esordito al secondo posto con 2,1 milioni di dollari incassati in 2.800 sale portando così il suo totale a 4,3 milioni grazie alle anteprime della scorsa settimana.

A seguire il debutto sotto le aspettative di Ad Astra: lo sci-fi di James Gray con protagonista Brad Pitt, presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione Festival di Venezia, è stato proiettato in 3.100 location dove ha incassato 1,5 milioni di dollari.

L'atteso Rambo: Last Blood, quinto e ultimo capitolo della saga che vedrà Sylvester Stallone nei panni dell'iconico veterano del Vietnam, ha invece incassato 1,3 milioni in 2,900 sale. Per quanto riguarda il fine settimana, le proiezioni indicano un testa a testa alla pari tra Downton Abbey e Rambo V con un incasso previsto di oltre 23 milioni ciascuno.

Continuano gli ottimi risultati per Hustlers, arrivato alla quarta settimana di programmazione, e IT - Capitolo 2 avendo ottenuto rispettivamente 2,35 e 1,7 milioni. Il film con Jennifer Lopez ha chiuso una prima settimana al botteghino da 45,5 milioni, mentre l'horror tratto da Stephen King è vicino ai 340 milioni in tutto il mondo.

