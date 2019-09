Rambo: Last Blood, il 18 settembre è il Rambo Day in onore del quinto film

Il 20 settembre uscirà nelle sale il quinto capitolo cinematografico di Rambo, intitolato Rambo: Last Blood e LionsGate, in onore dell'uscita del film, ha istituito una celebrazione ufficiale in alcune città degli Stati Uniti per il 18 settembre, chiamata Rambo Day; una giornata interamente dedicata al personaggio di John Rambo.

Sylvester Stallone è entrato nella storia del cinema grazie a Rocky Balboa e anche a Rambo, icona della cultura pop ormai da diversi decenni. Il Rambo Day sarà una celebrazione del personaggio, con promozioni, cerimonie ed eventi speciali.

La serie di film con protagonista John Rambo è una delle più famose in tutto il mondo; la storia di un ex berretto verde perseguitato dai ricordi del conflitto in Vietnam che salva prigionieri di guerra, salva il suo comandante dai sovietici e libera missionari in Myanmar, è pronto a tornare nella mischia.



Il 20 settembre negli States e il 26 settembre in Italia, LionsGate e Millennium Films porteranno sul grande schermo l'ultimo capitolo del franchise, nel quale Rambo dovrà affrontare il suo passato e rimettere a nuovo le sue capacità di combattimento per un'ultima incredibile missione.

Il Rambo Day si svolgerà a Los Angeles; ci sarà una sfida chiamata 'il più grande fan di Rambo del mondo' che assegnerà premi e decreterà il più grande appassionato di John Rambo, sulla base di brevi video creati dai fan.

Anche Bowie, in Arizona, città natale di Rambo, ha decretato il Rambo Day. Anche i cinema di Alamo Drafthouse parteciperanno e per ogni fan che acquisterà un biglietto per la Rambo Marathon il 18 settembre, un dollaro sarà donato alle organizzazioni che supportano i veterani e i membri delle forze armate ancora in servizio.

L'evento si concluderà con la presenza di Sylvester Stallone e del cast al Lincoln Center di New York. Stallone è scatenato nel primo spot tv del film, che ha contribuito ad aumentare l'attesa degli appassionati per questo nuovo capitolo. Si prevede il miglior esordio al botteghino tra i film della saga.