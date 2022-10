Rambo III fu davvero vietato in Inghilterra dopo la strage di Hungerford?

Il rapporto tra un certo tipo di intrattenimento e alcune stragi tristemente famose è stato più volte analizzato e dibattuto, che si parli di cinema, videogiochi o quant'altro: uno dei casi più noti è quello relativo a Rambo III, che secondo una leggenda metropolitana piuttosto diffusa sarebbe stato vietato in alcune località inglesi.

Si tratta, per l'appunto, solo di una diceria: il film con Sylvester Stallone fu infatti tristemente associato alla strage di Hungerford del 1987, durante la quale il 27enne Michael Ryan uccise 16 persone prima di togliersi la vita, dichiarando di esser stato ispirato proprio dal primo film della saga sull'iconico reduce interpretato dalla star di Rocky.

Rambo III sarebbe uscito l'anno successivo alla strage di Hungerford, ma non fu mai rimosso dalla programmazione delle sale cinematografiche inglesi: la voce fu diffusa dal Daily Mail e altre testate britanniche, che erroneamente collegarono la rimozione del primo Rambo dal palinsesto televisivo successivamente alla strage alla scontata censura del terzo film della saga.

Il film per cui Sylvester Stallone rischiò di farsi uccidere da un elicottero subì in effetti alcuni tagli di scene particolarmente violente (poco più di 1 minuto per la versione cinematografica, più di 3 minuti per quella home video), ma non fu mai cancellato dalla programmazione dei cinema inglesi. I tagli effettuati furono poi reintegrati nella riedizione in DVD.