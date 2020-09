Rambo: guardate le fantastiche edizioni SteelBook della saga con Sylvester Stallone

In attesa della Directors Cut di Rocky IV, è in arrivo una bella sorpresa per i fan di Sylvester Stallone e del suo agguerrito John Rambo: una preziosa edizione SteelBook.

Saranno inclusi tutti e cinque i film prodotti nell'arco di 37 anni e per il debutto di Rambo nel mondo delle SteelBook da collezione con Blu-Ray in 4K Ultra HD, Lionsgate ha pensato di fare le cose in grande, commissionando il design delle copertine ad illustratori famosi:

Rambo: First Blood - Justin Erickson

Rambo: First Blood Part II - Ken Taylor

Rambo III - Grzegorz Domaradzki

John Rambo - Vance Kelly

Rambo: Last Blood - John Guydo

Tutte raffigurano ovviamente il mitico combattente interpretato da Sly, in situazioni riprese dai film. Pur differenziandosi, mantengono comunque uno stile riconoscibile e potranno essere raccolte all'interno di uno specifico cofanetto. La collezione includerà anche i contenuti speciali dei vari film, le scene eliminate, i trailer originali e il commento audio.

Sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2020 al prezzo di 119,99 dollari. Per il momento non ci sono dettagli sull'edizione italiana, ma dovrebbe aggirarsi intorno a quel costo. Cosa ne pensate? Dopo la statua di Rambo potrebbe essere un bel modo per rendere omaggio ad uno dei personaggi più iconici del cinema d'azione.