Rambo, quale è l'eta dell'ex operatore delle forze speciali in ciascuno dei film?

Il franchise di Rambo è composto da cinque film, usciti tra il 1982 al 2019, con Sylvester Stallone che interpreta il personaggio in varie fasi della sua vita. Scopriamo dunque quanti anni ha l'ex operatore delle forze speciali in ciascuna delle pellicole a lui dedicate.

Nel romanzo First Blood, si dice che John Rambo sia nato nel 1947 a Bowie, in Arizona. Si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti nel 1966 a 17 anni e visto che il primo film si svolge nel dicembre 1982, Rambo ha circa 34 anni, la stessa età che Sylvester Stallone aveva nel corso dei lavori di produzione.



Rambo 2 - La Vendetta invece, è ambientato nel 1985 e dunque, se i nostri calcoli sono corretti, il berretto verde dovrebbe avere 35 anni. Rambo III poi, ci mostra il personaggio che vive in Thailandia dopo gli eventi dell'ultimo film, ancora una volta ricercato dal colonnello Trautman per intraprendere una missione pericolosa. La pellicola si svolge nel 1988, facendo di Rambo un 40enne, proprio come Stallone al momento delle riprese.

Per John Rambo abbiamo invece dovuto attendere 20 anni. Il film ambientato nel 2008 nel corso del conflitto in in Myanmar (Birmania) ci mostra l'ex operatore delle forze speciali ormai 59enne mentre, nell'ultimo capitolo intitolato Rambo: Last Blood ambientato nel 2019, Rambo ha ben 72 anni.

E voi avete mai sentito parlare di una delle più folli teorie su Rambo? Pare che in realtà il mitico personaggio di Stallone sia definitivamente morto.