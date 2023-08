Rambo doveva morire? Stallone contro il finale alternativo: 'Mandava messaggio sbagliato'

Sylvester Stallone è una delle star degli action movie più importanti degli ultimi quarant’anni. In particolare quello di Rambo è un personaggio iconico che è stato interpretato da Sly per decenni. Eppure, il personaggio sarebbe dovuto morire già all’inzio del suo viaggio cinematografico, causando la preoccupazione, in tal senso, dell’attore.

Dopo aver riportato i prossimi progetti di Sylvester Stallone, torniamo a parlare della superstar per ricordare della sua preoccupazione a proposito della prima sceneggiatura di Rambo, che prevedeva la morte del personaggio nella parte finale del film.

Rambo si sarebbe infatti dovuto uccidere durante lo stallo con i poliziotti nei momenti finali dell’opera lanciando un messaggio che non aveva convinto del tutto Stallone, che avrebbe detto: “Penso solo che non debba succedere. Trasmette un messaggio sbagliato. Ogni veterano del Vietnam che vedrà il finale penserà che l’unica soluzione sia la morte. Non credo che sia questo il modo giusto di farlo”.

Rambo finirà per diventare un personaggio fondamentale della filmografia di Stallone: un personaggio tanto complesso quanto cinematograficamente grandioso, capace di essere ricordato e parodiato innumerevoli volte nel corso degli anni a venire e di entrare di diritto nella cultura pop della nostra epoca.

Dobbiamo dunque ringraziare gli sceneggiatori che alla fine hanno deciso di far sopravvivere il reduce e Sly che sicuramente si è battuto per la cosa, se, nel corso del tempo, abbiamo potuto continuare ad assistere alle avventure del soldato. Noi, in tal senso, vi lasciamo alla recensione di Rambo: Last Blood, ultimo capitolo della saga.