Rambo 5: Sylvester Stallone protagonista e (forse) regista del quinto film?

Sylvester Stallone, secondo gli ultimi report, potrebbe continuare la saga cinematografica dedicata a John Rambo con il quinto film di cui curerebbe anche la regia.

Secondo quanto riportato da Screen Daily, Sylvester Stallone riprenderà il suo (secondo) iconico ruolo, quello di John Rambo, in un quinto film della saga. Mentre il coinvolgimento di Stallone deve ancora essere confermato ufficialmente, i progetti per il film esistono già e le riprese cominceranno il prossimo 1° settembre, con le location fissate a Londra, Bulgaria, e alle Isole Canarie.

Alla produzione di Rambo 5 ci sarà la Millennium Media, con Avi Lerner (The Expendables, Rambo) e Kevin King Templeton (Creed, The Expendables, Rambo) produttori e Matt Cirulnick (Absentia) alla sceneggiatura insieme proprio a Stallone. Nessuna notizia su chi ci sarà invece a ricoprire la sedia da regista, anche se alcuni rumor suggeriscono che potrebbe essere lo stesso Stallone a dirigere la pellicola.

L’ultima volta che Stallone interpretò il ruolo fu dieci anni fa, con il quarto capitolo intitolato John Rambo; alla fine di quel film, John Rambo faceva il suo ritorno negli Stati Uniti dopo averli abbandonati per circa due decenni.

Il quinto film dovrebbe vedere l’eroe vivere in un ranch in Arizona, dilaniato dal disturbo post-traumatico e cercando di lavorare quando può. Ovviamente, la sua quiete verrà interrotta quando la figlia di un suo caro amico sarà rapita mentre partecipava a una festa in Messico. Rambo scoprirà una fitta rete di traffici sessuali e tornerà all’inferno per trovare, combattere il cartello e salvare la figlia dell’amico.

John Rambo, uscito nel gennaio 2008, incassò circa 115 milioni di dollari (la maggior parte dei quali proveniente dai mercati internazionali) a fronte di un budget di 50 milioni. Stallone sarà prossimamente al cinema con il secondo capitolo dell’altra sua più iconica fatica cinematografica, quella di Rocky, in Creed II.