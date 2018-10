Rambo 5: le riprese sono ufficialmente iniziate, ce lo dice Sylvester Stallone!

Rambo sta per tornare, ce lo comunica, vestito da cowboy, Sylvester Stallone direttamente dal suo account ufficiale Instagram. Trovate i post e le foto in calce alla notizia.

Alla fine del quarto capitolo di Rambo Sylvester Stallone (o meglio, il suo personaggio, John Rambo), si era ritirato a vita privata in campagna, nella casa paterna in Arizona, dove aveva intrapreso la "professione" di mandriano, dopo le mille e pericolose missioni che aveva compiuto in passato. Ed è così che lo troviamo in questo scatto che annuncia l'inizio della produzione del quinto film dedicato all'eroe.

Dalle ultime notizie possiamo dirvi che le riprese del film sul reduce del Vietnam si svolgeranno in Spagna e, dalle indiscrezioni che stanno girando sulla trama, pare che Rambo tornerà in azione per salvare la figlia di un suo vicino di ranch, rapita da un cartello messicano. Come forse saprete, Sylvester Stallone doveva dirigere il film, ma Rambo 5 vedrà invece dietro la macchina da presa Adrian Grunberg. Le caption dei post dove si vede Sly recitano:

"officialslystallone... Arriva il cowboy Libero e Selvaggio. @rambomovie #rambo5"

e

"officialslystallone Stasera iniziamo a girare…!"

Allora, diteci, che vene pare di questo first look? Ditecelo nei commenti!