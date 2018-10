Rambo 5: Last Blood, Sergio Peris-Mencheta sarà il villain del film

Secondo quanto rivelato da Deadline, Sergio Peris-Mencheta è entrato nel cast di Rambo 5: Last Blood, nuovo capitolo della saga dedicata al reduce-guerriero che avrà ancora il volto di Sylvester Stallone.

Deadline conferma, inoltre, che Peris-Mencheta sarà il villain della pellicola prodotta tra gli altri da Lionsgate e Millennium Media, il leader del cartello messicano Hugo Martinez. Le riprese sono attualmente in corso in Bulgaria, dove lo stesso Stallone ha diffuso i primi dettagli e le prime foto attraverso il suo account Instagram.

Rambo 5: Last Blood vedrà in cabina di regia Adrian Grunberg mentre alla sceneggiatura c’è Matt Cirulnick. La produzione è affidata ad Avi Lerner e Kevin King.

La Millenium, qualche anno fa, aveva pianificato un reboot di Rambo con la regia di Ariel Vroman e la sceneggiatura di Brooks McLaren. L'idea era quella di avere un recasting del ruolo portato al successo da Sylvester Stallone nei quattro film del franchise. Ci sono anche stati piani per una serie televisiva, titolata Rambo: New Blood, che era in fase di sviluppo alla FOX: anche in quel caso il progetto è stato abbandonato.

Nel 2016 Stallone aveva affermato che non avrebbe più interpretato il ruolo perché troppo vecchio, ma questo Rambo 5: Last Blood (questo il titolo ufficiale del progetto), secondo l'attore, rappresenta l'ultima volta nei panni di John Rambo.

Peris-Mencheta, noto attore teatrale in Spagna, è famoso per la sua interpretazione di Gustavo “El Oso” Zapata nel film di John Singleton, Snowfall, ambientato durante l’escalation di cocaina nella Los Angeles degli anni Ottanta. Lo rivedremo a breve anche in Life Itself di Dan Fogelman (This Is Us).

Sinossi: John Rambo, da tempo impegnato nei lavori nel suo ranch, attraversa il confine degli Stati Uniti con il Messico per aiutare a trovare la figlia rapita di uno dei suoi amici più stretti. Presto si ritroverà a dover fronteggiare uno dei più spietati cartelli della droga messicani, capitanato da Hugo Martinez.