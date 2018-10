Rambo 5: la giovane Yvette Monreal entra ufficialmente nel cast

The Hollywood Reporter ha dato la notizia, in esclusiva, che l'attrice Yvette Monreal è entrata a far parte del cast del nuovo film con Sylvester Stallone, Rambo 5. La pellicola è attualmente in fase di produzione.

Probabilmente la Monreal interpreterà il ruolo di Gabrielle, una giovane ragazza che viene rapita da un Cartello Messicano. Lei è figlia di un vicino di ranch di John Rambo. Chi ricorda il film precedente, Rambo 4, sa perfettamente che il protagonista, interpretato da Sly, si era ritirato nella casa paterna per tornare alla vita tranquilla del mandriano. Quando però questi criminali rapiscono la ragazzina l'eroe di guerra deciderà di aiutare il suo vicino e partirà in missione per salvare la giovane.

Il titolo ufficiale in lingua originale di Rambo 5 è Rambo 5: Last Blood e la direzione è affidata al regista Adrian Grunberg. Per adesso non ci sono notizie ufficiali sulla data di rilascio del film nel nostro paese.

In calce alla news vi postiamo un'altra foto che Sylvester Stallone ha recentemente inserito nella sua timeline Instagram e che si riferisce proprio a questa sua ultima fatica, della quale è estremamente orgoglioso. Ecco la caption:

"@officialslystallone È così gratificante, dopo tanti anni trascorsi nell'industria, essere veramente entusiasta di girare una scena tanto straordinaria. @rambomovie # rambo5"