Rambo 2 doveva essere una buddy comedy con Sylvester Stallone e John Travolta

Uscito al cinema nel 1985, Rambo 2 - La vendetta ha dato a Sylvester Stallone l'opportunità di aumentare la dose di azione della saga e riportare il personaggio in Vietnam, ma forse non tutti sanno che il film inizialmente comprendeva anche una forte componente comica.

Co-scritta da Sly e un James Cameron fresco del successo del primo Terminator, la prima sceneggiatura della pellicola prevedeva infatti che Rambo fosse accompagnato in missione dal Tenente Brewer, personaggio per cui i produttori avevano adocchiato John Travolta, il quale era stato recentemente diretto da Stallone in Staying Alive, e che avrebbe creato una sorta di sottotrama in stile buddy-movie.

Brewer doveva essere un personaggio spiritoso ed esperto di tecnologia che avrebbe fatto da contrasto comico con il veterano interpretato da Sly. I due alla fine avrebbero legato nonostante Rambo mal sopportasse le bravate del compagno, e il film si sarebbe dovuto concludere con Rambo che aiutava Brewer a fuggire da un campo di prigionia. Tuttavia, alla fine Stallone decise di tagliare completamente il personaggio per lasciare più spazio al protagonista. Scelta che, a giudicare dal successo ottenuto dal film, col passare del tempo si è rivelata più che corretta.

Intanto, Stallone ha parlato di un possibile nuovo film di Rambo.