Ralph Spaccatutto 2: il protagonista distrugge il Wi-Fi nel nuovo poster del film

Dopo l’atteso primo trailer rilasciato giorni fa dalla Walt Disney Animation Studios, vi mostriamo adesso un’inedita locandina spagnola del sequel di, in uscita nelle sale cinematografiche a partire dal 21 novembre.

In Ralph Spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2, lasciata la sala giochi “Litwak’s Arcade”, ci avventureremo all’interno dello sconosciuto ed eccitante mondo in espansione di internet, che potrebbe o meno sopravvivere alla distruzione di Ralph. Ralph, il cattivo del videogioco, e la sua strampalata amica Vanellope von Schweetz dovranno rischiare il tutto per tutto nel viaggio attraverso il world wide web alla ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il videogame di Vanellope, Sugar Rush. Essendo un’impresa troppo grande per loro, Ralph e Vanellope faranno affidamento sui cittadini di internet che li aiuteranno nella navigazione, e tra questi ci sarà un’imprenditrice del web di nome Yesss, l’algoritmo capo, il cuore e l’anima del sito web di tendenza BuzzzTube.

Il lungometraggio d’animazione è diretto da Phil Johnston e Rich Moore (Zootropolis), quest’ultimo già regista del primo capitolo. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Johnston, già autore di Ralph Spaccatutto, assieme alla collaborazione di Jim Reardon (WALL·E) che ha curato la storia e Pamela Ribon (Oceania). La colonna sonora è frutto del lavoro svolto dal compositore Henry Jackman (Captain America: Civil War).

Nel cast vocale del film figurano John C. Reilly (Ralph), Sarah Silverman (Vanellope), Kelly Macdonald (Merida), Kristen Bell (Anna), Mandy Moore (Rapunzel), Auli’i Cravalho (Vaiana), Taraji P. Henson (Yesss), Ming-Na Wen (Mulan), Idina Menzel (Elsa), Anika Noni Rose (Tiana), Jodi Benson (Ariel), Anthony Daniels (C-3PO), Irene Bedard (Pocahontas), Jennifer Hale (Cenerentola), Paige O’Hara (Belle), Linda Larkin (Jasmine), Kate Higgins (Aurora, rumor) e Katherine Von Till (Biancaneva, rumor).

Il sequel di Ralph Spaccatutto uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 21 novembre dell’anno in corso.