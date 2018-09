Ralph Spacca Internet, tutte le sfumature del web nel final trailer del film Disney

La Disney Pictures Animation ha rilasciato online il bellissimo final trailer dell'atteso Ralph Spacca Internet, sequel di Ralph Spaccatutto del 2012 diretto da Rick Moore e Phil Johnston che vedrà il cattivo più buono di tutti tornare in una nuova avventure in compagnia della migliore amica Venellope.

In Ralph Spacca Internet, lasciata la sala giochi “Litwak’s Arcade”, ci avventureremo all’interno dello sconosciuto ed eccitante mondo in espansione di internet, che potrebbe o meno sopravvivere alla distruzione di Ralph. Ralph, il cattivo del videogioco, e la sua strampalata amica Vanellope von Schweetz dovranno rischiare il tutto per tutto nel viaggio attraverso il world wide web alla ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il videogame di Vanellope, Sugar Rush. Essendo un’impresa troppo grande per loro, Ralph e Vanellope faranno affidamento sui cittadini di internet che li aiuteranno nella navigazione, e tra questi ci sarà un’imprenditrice del web di nome Yesss, l’algoritmo capo, il cuore e l’anima del sito web di tendenza BuzzzTube.



Ralph Spacca Internet vede nel cast di doppiatori originali John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch, Alan Tudyk, Taraji P. Henson e Gal Gadot, più tutte le doppiatrici delle Principesse Disney quali Elsa, Merida o Rapunzel.



L'uscita nelle sale italiane è prevista il prossimo 22 novembre.