Ralph Spacca Internet, il 'trattamento Instagram' nel nuovo poster ufficiale

È grazie a Impawards che possiamo mostrarvi oggi dopo il nuovo trailer internazionale anche un bel poster ufficiale dell'attesissimo Ralph Spacca Internet, sequel del bel Ralph Spaccatutto diretto da Rich Moore e Phil Johnson che vedrà il ritorno di John C. Reilly nel cast di doppiatori originale.

Nel poster odierno, Ralph e la dolce ma irrefrenabile Venellope subiscono il trattamento Instagram, venendo incorniciati dalla classica interfaccia del social di proprietà di Facebook, entrambi con gli occhiali Real D 3-D, visto che il poster è stato distribuito per pubblicizzarne la visione.



Il film ci catapulterà all’interno dello sconosciuto ed eccitante mondo in espansione di internet. Ralph, il cattivo del videogioco presentato nel primo film, e la sua strampalata amica Vanellope von Schweetz dovranno rischiare il tutto per tutto nel viaggio attraverso il world wide web alla ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il videogame di Vanellope, Sugar Rush. Essendo un’impresa troppo grande per loro, Ralph e Vanellope faranno affidamento sui cittadini di internet che li aiuteranno nella navigazione, e tra questi troveranno anche un’imprenditrice del web di nome Yesss, l’algoritmo capo, il cuore e l’anima del sito web di tendenza BuzzzTube.

Nel cast vocale originale troviamo Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch,Taraji P. Henson, Alan Tudyk e Gal Gadot, mentre nella versione italiana farà un cameo anche Fabio Rovazzi, che da grande amante di Star Wars presterà la sua voce a degli Stormtrooper.

Ralph Spacca Internet arriverà nei cinema italiani con un po' più di ritardo rispetto agli Stati Uniti. Attesa per il 21 novembre nel mercato americano, la pellicola debutterà nostre sale il prossimo 1° gennaio 2019, stessa data di uscita di Aquaman della DC Entertainment.