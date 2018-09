Ralph Spacca Internet, il regista spiega l'assenza di Leia tra le Principesse Disney

Disney Italia ha confermato poche ore fa che l'attesissimo Ralph Spacca Internet, sequel del Ralph Spaccatutto del 2012, uscirà nel nostro territorio il 1° Gennaio 2019, un mese dopo la release americana, e oggi il regista Rich Moore ha avuto modo di tornare a parlare del film e di una controverse sequenza.

Stiamo parlando della scena dove Venellope incontro diverse principesse Disney, da Cenerentola a Vaiana fino a Mulan, tra le quali però non figura Leia, che è stata confermata diverso tempo fa come una delle Principesse della Casa di Topolino. Rispondendo così sul perché dell'assenza di Leia nel gruppo, Moore ha dichiarato:



"Ci sono molte principesse che provengono da film Disney che non fanno però parte delle principesse canonizzate Disney, e onestamente non so come questo venga deciso. Penso sia un po' come per la fumata del Vaticano nella scelta del Papa: "È adesso Moana è una Principessa Disney". Allora abbiamo scelto di utilizzare solo le principesse canonizzate, conosciute proprio per essere Principesse Disney. Non che non ci piacciano principesse come Leia, Kida [Atlantis], Meg [Hercules] o Esmeralda [Il Gobbo di Notre Dame], ma abbiamo optato per le principesse ufficiali".



Ralph Spacca Internet vede nel cast di doppiatori originali John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch, Alan Tudyk, Taraji P. Henson e Gal Gadot, più tutte le doppiatrici delle Principesse Disney quali Elsa, Merida o Rapunzel.



L'uscita nelle sale italiane è prevista il prossimo 1° Gennaio 2019.