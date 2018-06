Ralph Spacca Internet: le Principesse Disney nel nuovo full trailer ufficiale

Preparatevi ad entrare nel mondo di Internet in compagnia di Ralph Spaccatutto e di Vanellope. La Walt Disney Pictures, come promesso, ha diramato sul web il nuovo full trailer ufficiale di Ralph Spacca Internet. Potete visionarlo all'interno di questa notizia.

Per ora non è ancora disponibile la versione italiana del trailer, dunque vi segnaliamo soltanto quella originale.

Nel trailer i due viaggiano attraverso Internet e colpisce la presenza di numerosi siti web importantissimi e facilmente riconoscibili dal pubblico; nel trailer sono presenti anche le Principesse Disney, in una divertente sequenza in cui Vanellope si presenterà alle Principesse, delle vere e proprie celebrità in questa versione. Per i fan del brand Disney, il trailer di Ralph Spacca Internet promette grosse sorprese con la presenza anche di Star Wars, la Marvel, Pixar e film d'animazione Disney e addirittura i Muppets.

In Ralph Spacca Internet, lasciata la sala giochi “Litwak’s Arcade”, ci avventureremo all’interno dello sconosciuto ed eccitante mondo in espansione di internet, che potrebbe o meno sopravvivere alla distruzione di Ralph. Ralph, il cattivo del videogioco, e la sua strampalata amica Vanellope von Schweetz dovranno rischiare il tutto per tutto nel viaggio attraverso il world wide web alla ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il videogame di Vanellope, Sugar Rush. Essendo un’impresa troppo grande per loro, Ralph e Vanellope faranno affidamento sui cittadini di internet che li aiuteranno nella navigazione, e tra questi ci sarà un’imprenditrice del web di nome Yesss, l’algoritmo capo, il cuore e l’anima del sito web di tendenza BuzzzTube.