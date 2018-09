Ralph Spacca Internet e la polemica su Tiana, parla la doppiatrice Anika Noni Rose

In seguito alle polemiche legate alle modifiche della Disney sulla principessa Tiana in Ralph Spacca Internet, a entrare nel vivo della discussione è intervenuta anche la doppiatrice originale del personaggio, Anika Noni Rose.

Antefatto: nei primi trailer del sequel animato Disney, il personaggio della Principessa Tiana appariva con una colorazione della pelle evidentemente più chiara del solito, un naso più snello e una conformazione dei propri capelli molto diversa. In molti sul web hanno subito definito queste modifiche razziste e ambigue, facendo notare che il suo aspetto non è affatto come quello del personaggio apparso per la prima volta nel film d’animazione La principessa e il ranocchio, uscito nel 2009.

La Disney, a quanto pare, ha preso queste critiche sul serio e, secondo quanto riportato sul Wall Street Journal, ha scelto di rivisitare le scene in cui compare il personaggio di Tiana.

Utilizzando il suo account Instagram, Anika Noni Rose ha sottolineato “quanto sia importante per le giovani ragazzine di tutto il mondo che si sentono rappresentate da lei che il colore della pelle del personaggio rimanga il più ricco possibile e che il naso rimanga delle dimensioni originali, reso perfettamente da Mark nel film, lo stesso naso che ho io sul mio volto e su milioni di piccoli altri volti di colore nel mondo, che solo raramente viene rappresentato nel mondo di fantasia”.

La Rose, nel suo messaggio, rivela anche di come gli animatori della pellicola le abbiano spiegato che i cambiamenti al look del personaggio sono anche dovuti al passaggio di quest’ultimo in 3D e alla CGI ad esso collegata. La doppiatrice ha comunque ringraziato gli animatori per il lavoro svolto insieme.

Ralph Spacca Internet - Ralph Spaccatutto 2 approderà nei cinema italiani il 22 novembre prossimo.

Sinossi: In Ralph Spacca Internet, lasciata la sala giochi “Litwak’s Arcade”, ci avventureremo all’interno dello sconosciuto ed eccitante mondo in espansione di internet, che potrebbe o meno sopravvivere alla distruzione di Ralph. Ralph, il cattivo del videogioco, e la sua strampalata amica Vanellope von Schweetz dovranno rischiare il tutto per tutto nel viaggio attraverso il world wide web alla ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il videogame di Vanellope, Sugar Rush. Essendo un’impresa troppo grande per loro, Ralph e Vanellope faranno affidamento sui cittadini di internet che li aiuteranno nella navigazione, e tra questi ci sarà un’imprenditrice del web di nome Yesss, l’algoritmo capo, il cuore e l’anima del sito web di tendenza BuzzzTube.