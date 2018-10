Ralph Spacca Internet: un personaggio di Zootropolis nel nuovo trailer internazionale

E' emerso un nuova easter egg dai trailer internazionali di Ralph Spacca Internet: oltre ai vari Star Wars, Iron Man e Big Hero 6 apparirà nel film animato Disney anche un personaggio dell'apprezzato Zootropolis. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Come potete vedere nel video, al minuto 00.40 fa la sua apparizione Nick Wilde, uno dei due protagonisti del film animato uscito nel 2016 e diretto da Rich Moore, il regista di questo sequel.

Nel cast originale troviamo John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch,Taraji P. Henson, Alan Tudyk e Gal Gadot. Nel film saranno presenti anche le Principesse Disney, tra cui Vaiana (Auli'i Carvalho), Anna di Frozen (Kristen Bell), Merida di Ribelle (Kelly Macdonald), Rapunzel (Mandy Moore), Tiana (Anika Noni Rose), Pocahontas (Irene Bedard), Jasmine (Linda Larkin), Belle (Paige O'Hara) e Ariel (Jodi Benson).

Questa la sinossi ufficiale: "In Ralph Spacca Internet il pubblico lascerà la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al tocco non proprio leggero di Ralph. Insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, Ralph dovrà rischiare tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare “Sugar Rush”, il videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento sui cittadini di Internet per trovare la giusta direzione."

Ralph Spacca Internet arriverà nelle sale americane il 22 novembre, mentre la release italiana è fissata per il 1° gennaio 2019.