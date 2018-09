Ralph Spacca Internet: Mario Kart farà un apparizione nel film animato Disney?

Nel primo Ralph Spaccatutto, film d'animazione ambientato nel mondo dei videogiochi, Nintendo ha decisamente svolto un ruolo. Secondo alcuni report, nel sequel Ralph Spacca Internet potrebbe fare un'apparizione anche Mario Kart, d'altronde i creatori del film originale hanno affermato più volte di voler collaborare con l'azienda giapponese.

GoNintendo rivela che a Disney World, nella zona dedicata a Ralph Spaccatta Internet, è possibile sentire uno speciale tema musicale: si stratta di una versione aggiornata della musica del Circuito di Mario presente in Super Mario Kart. Dobbiamo aspettarci una comparsa nel nuovo film?

Il nuovo film d'animazione targato Disney, lasciata la sala giochi “Litwak’s Arcade”, si addentrerà nello sconosciuto ed eccitante mondo in espansione di internet, che potrebbe o meno sopravvivere alla distruzione di Ralph. Ralph, il cattivo del videogioco, insieme alla sua strampalata amica Vanellope von Schweetz dovrà rischiare il tutto per tutto nel viaggio attraverso il world wide web alla ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il videogame di Vanellope, Sugar Rush. Essendo un'ardua impresa, Ralph e Vanellope faranno affidamento sui cittadini di internet che li aiuteranno nella navigazione. Tra questi troveremo un’imprenditrice del web di nome Yesss, l’algoritmo capo, il cuore e l’anima del sito web di tendenza BuzzzTube.

Diretto da Rich Moore (Zootropolis, Ralph Spaccatutto), Ralph Spacca Internet arriverà nelle sale italiane il 22 novembre.