Ralph Spacca Internet: la Lucasfilm ha fatto rimuovere una scena a tema Star Wars

Nel corso di una recente intervista i registi del nuovo film d'animazione Ralph Spacca Internet hanno spiegato il motivo per cui hanno scelto di tagliare una scena a tema Star Wars dal loro nuovo film.

Dalle principesse agli iconici stormtroopers della Lucasfilm, il nuovo film della Disney sarà pieno di citazioni e rimandi ai film più celebri della Casa di Topolino fondata da Walt Disney. Eppure, una particolare sequenza incentrata sul Kylo Ren di Adam Driver è stata sfortunatamente tagliata dal montaggio finale.

"Ad un certo punto abbiamo realizzato questa scena fantastica nella quale, in pratica, veniva detto che Kylo Ren era solo una sottospecie di bambino viziato", ha detto il regista Rich Moore. "Siamo andati alla Lucasfilm e gliel'abbiamo mostrata, per far vedere loro quello che stavamo facendo con i loro personaggi. Ci hanno detto di tagliarla, perché non volevano che il loro villain principale apparisse in quel modo. Non si è trattato di un obbligo, ce l'hanno chiesto con rispetto, e io li ho rispettosamente accontentati."

Nel film comunque i riferimenti a Star Wars non mancheranno di certo: l'iconico e amatissimo droide C-3PO sarà il maggiordomo delle principesse Disney. "L'obiettivo di questi cammei" ha spiegato il co-regista Phil Johnston, "non è necessariamente quello di prendere in giro i personaggi in questione, ma piuttosto di onorare la loro essenza e il loro valore iconografico, rispettando la loro storia con delle scene divertenti. Il nostro film è una sorta di satira amorevole. C-3PO è già stato il maggiordomo di una principessa, del resto."

Ralph Spacca Internet arriverà l'1 gennaio 2019.