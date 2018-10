Ralph Spacca Internet: ecco Sonic nel nuovo video promozionale!

E' confermato, Sonic tornerà anche in https://cinema.everyeye.it/notizie/ralph-spacca-internet-motori-ricerca-protagonisti-della-nuova-clip-349468.html, il sequel del film d'animazione targato Disney, Ralph Spaccatutto. In uno dei nuovi video promozionali del film vediamo il Riccio intento a spiegare a Ralph come si pronuncia Wi-Fi.

Potete trovare il video in alto.

La pellicola ci porterà all’interno dello sconosciuto ed eccitante mondo in espansione di internet. Ralph, il cattivo del videogioco presentato nel primo capitolo, e la sua strampalata amica Vanellope von Schweetz dovranno rischiare il tutto per tutto nel viaggio attraverso il world wide web alla ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il videogame di Vanellope, Sugar Rush. Essendo un’impresa molto impegnativa, Ralph e Vanellope faranno affidamento sui cittadini di internet che li aiuteranno nella navigazione, e tra questi troveranno anche un’imprenditrice del web di nome Yesss, l’algoritmo capo, il cuore e l’anima del sito web di tendenza BuzzzTube.

La musica, componente fondamentale del film, è stata scritta dal compositore premio Oscar Alan Menken, che ha lavorato su Classici della Casa di Topolino come La sirenetta e La bella e la bestia. I testi sono stati scritti da Phil Johnston e dal produttore vincitore del Grammy Award, Tom MacDougall, vicepresidente esecutivo della sezione musicale della Disney.

Fanno parte del cast vocale originale John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch,Taraji P. Henson, Alan Tudyk e Gal Gadot, per un uscita italiana prevista per il 1° gennaio 2019.