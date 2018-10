Ralph Spacca Internet: ecco i poster internazionali del sequel Disney

Walt Disney Animation Studios ha pubblicato tre nuovi poster internazionali di Ralph Spacca Internet con protagonisti Ralph Spaccatutto e Vanellope insieme al personaggio doppiato da Gal Gadot, Shank, e quello a cui presta la voce Taraji P. Henson, Yesss. Il film è il sequel di Ralph Spaccatutto ed è classificato come 57° Classico Disney.

Ralph Spacca Internet - Ralph Spaccatutto 2 vede il protagonista cercare un pezzo di ricambio per il videogioco Sugar Rush, dopo che un router wi-fi è stato collegato alla sala giochi. Ralph è costretto ad avventurarsi nel mondo inesplorato di Internet insieme a Vanellope, rischiando il tutto per tutto viaggiando nel World Wide Web. I due protagonisti dovranno affidarsi ai cittadini del web per riuscire a trovare quello che cercano.

Ralph Spacca Internet comprende nel cast vocale originale John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch, Taraji P. Henson, Alan Tudyk e Gal Gadot. Nel film saranno presenti anche le Principesse Disney, tra cui Vaiana (Auli'i Carvalho), Anna di Frozen (Kristen Bell), Merida di Ribelle (Kelly Macdonald), Rapunzel (Mandy Moore), Tiana (Anika Noni Rose), Pocahontas (Irene Bedard), Jasmine (Linda Larkin), Belle (Paige O'Hara) e Ariel (Jodi Benson).

Diretto da Rich Moore e Phil Johston, Ralph Spacca Internet è prodotto da Clark Spencer e uscirà nelle sale italiane dal prossimo 22 novembre.