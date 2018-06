Ralph Spacca Internet: ecco il nuovo poster in attesa del trailer!

Ralph Spacca Internet è il seguito del fortunato primo capitolo diretto dal team premio Oscar per Zootropolis, il duo di regia formato da Rich Moore e Phil Johnston, e il produttore Clark Spencer.

Anche al doppiaggio torneranno gli stessi attori:John C. Reilly, Sarah Silverman, Jane Lynch e Jack McBrayer.

Il nuovo poster di Ralph Spacca Internet, che potete vedere in calce alla notizia, è luminoso e pieno di colore, come era del resto il primo film della saga. Nella locandina ci sono Vanellope e Ralph che cavalcano un cursore in un mondo virtuale che pare spaventare molto Ralph ed eccitare invece Vanellope.

Il poster ufficiale ci mostra anche la data d'uscita, il 21 novembre in USA. Che ne dite? Vi piace?

"Il Classico Disney Ralph Spaccatutto è ambientato nel mondo dei videogame e ha come protagonista Ralph, uno spaccatutto dalla mano pesante ma dal cuore tenero. Affetto dalla classica sindrome del Cattivo e alla ricerca di un piccolo riconoscimento, intraprende un incredibile viaggio nell’universo dei giochi arcade, per dimostrare a tutti che fare il “Cattivo” non significa essere “cattivo”."