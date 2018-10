Ralph Spacca Internet: un divertente promo introduce i nuovi personaggi

Grazie a ComicBook.com è stato diffuso in streaming un nuovo promo dedicato a Ralph Spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 nel quale ci vengono presentati i nuovi personaggi del sequel.

Nel filmato vediamo avvicendarsi i personaggi inediti di J.P. Spamley, CEO di LootFindr che offre a Ralph l’occasione di diventare ricco giocando ai videogame; dopo compare Shank, il personaggio doppiato da Gal Gadot, regina di Slaughter Race e praticamente imbattuta al pericolosissimo gioco; in seguito è il turno di Yesss, capo della sezione algoritmi alla BuzzzTube.

Come riportato in precedenza, dal film è stato rimosso un riferimento a Star Wars, in particolare a Kylo Ren della nuova trilogia sequel, ma la Lucasfilm ha chiesto alla produzione di tagliare di tale riferimento: “Non si è trattato di un obbligo, ce l'hanno chiesto con rispetto, e io li ho rispettosamente accontentati”.

Nel film comunque i riferimenti a Star Wars non mancheranno di certo: l'iconico e amatissimo droide C-3PO sarà il maggiordomo delle principesse Disney. “L'obiettivo di questi cammei - ha spiegato il co-regista Phil Johnston - non è necessariamente quello di prendere in giro i personaggi in questione, ma piuttosto di onorare la loro essenza e il loro valore iconografico, rispettando la loro storia con delle scene divertenti. Il nostro film è una sorta di satira amorevole. C-3PO è già stato il maggiordomo di una principessa, del resto”.

Ha fatto poi parecchio scalpore la polemica legata al personaggio della Principessa Tiana, apparsa con una colorazione della pelle evidentemente più chiara del solito nei primi trailer e sucessivamente corretta.

Ralph Spacca Internet - Ralph Spaccatutto 2 approderà nei cinema italiani il 22 novembre prossimo.