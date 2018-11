Ralph Spacca Internet: boom previsto al box-office insieme a Creed II

Ralph Spacca Internet così come Creed II potrebbero sbancare i botteghini americani nel week-end del Ringraziamento e d'esordio per i due sequel dei film che riscossero un enorme successo qualche anno fa, Ralph Spaccatutto e Creed - Nato per combattere. Due successi che potrebbero essere replicati, se non superati dai due seguiti.

Secondo Deadline, Ralph Spacca Internet dovrebbe incassare circa 65 milioni di dollari nel periodo fra mercoledì e domenica mentre Creed II dovrebbe attestarsi sui 48 milioni di dollari. Queste cifre sono superiori agli incassi nei primi giorni d'uscita dei film precedenti. Nel 2012 Ralph Spaccatutto incassò 56,7 milioni mentre Creed - Nato per combattere si fermò a 42,1 milioni nel periodo del Ringraziamento del 2015.

Ralph Spacca Internet dovrà difendersi dalla concorrenza di Il Grinch, pellicola d'animazione della Illumination Entertainment basata sul celebre personaggio creato dal Dr. Seuss. Creed ha rivitalizzato il franchise di Rocky Balboa e questo sequel punterà ancor di più sulla nostalgia con il passato della saga di Stallone, vista la presenza di Dolph Lundgren nuovamente nei panni di Ivan Drago.

Una concorrenza comunque agguerrita sul mercato americano, visto che nel breve periodo usciranno nelle sale titoli come Widows - Eredità criminale, il nuovo film di Steve McQueen, Green Book con Viggo Mortensen, Animali fantastici: I crimini di Grindelwald e la nuova versione di Robin Hood con Taron Egerton.