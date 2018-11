Ralph Spacca Internet: Baby Groot comparirà nel film!

La Walt Disney Pictures ha annunciato che Baby Groot, personaggio Marvel doppiato da Vin Diesel, comparirà nel prossimo film d'animazione Ralph Spacca Internet.

Il film, che arriverà nel corso delle prossime settimane, è stato anticipato dalle recensioni molto positive dei colleghi d'oltreoceano, quindi la Disney ha pensato bene di aggiungere benzina sul fuoco e pubblicare la lista del cast ufficiale: è proprio da questa lista che scopriamo che la star dei Marvel Studios Vin Diesel interpreterà nuovamente Baby Groot.

Come anticipato dal materiale promozionale del film, anche Iron Man, Star-Lord e Gamora dovrebbero comparire in Ralph Spacca Internet, ma i nomi di Robert Downey Jr., Chris Pratt e Zoe Saldana non vengono citati nel cast, quindi è probabile che il loro sarà un semplice cameo visivo o che saranno doppiati da altri attori. Tra i principali cameo che potrete vedere nel film ricordiamo quelli di Buzz Lightyear, Sonic the Hedgehog, C-3PO e FN-3181, insieme a gran parte delle principesse Disney e tanti altri ancora. Recentemente, è stato riferito anche che un cameo di Kylo Ren è stato rimosso per volontà della Lucasfilm.

In Ralph Spacca Internet, il protagonista e la sua migliore amica Vanellope lasciano la sala giochi di Litwak per avventurarsi nell'inesplorato, ampio ed eletrizzante mondo di Internet, fatto di social network, portali e pericolosissimi videogiochi online incentrati su gare automobilistiche fuori di testa.

Il film arriverà in Italia dall'1 gennaio 2019.