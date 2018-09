Ralph Spacca Internet: ascolta la canzone degli Imagine Dragons che chiude il film

Gli Imagine Dragons hanno scritto e registrato il brano intitolato Zero appositamente per Ralph Spacca Internet - Ralph Spaccatutto 2, in uscita nei cinema italiani il 22 novembre prossimo.

Il brano, che verrà inserito nel corso dei titoli di coda della pellicola, ha fatto il suo debutto nella trasmissione radiofonica Zane Lowe’s World Record su Beats 1 di Apple Music e su questa pagina potete visualizzare anche il lyric video.

In Ralph Spacca Internet, lasciata la sala giochi “Litwak’s Arcade”, ci avventureremo all’interno dello sconosciuto ed eccitante mondo in espansione di internet, che potrebbe o meno sopravvivere alla distruzione di Ralph. Ralph, il cattivo del videogioco, e la sua strampalata amica Vanellope von Schweetz dovranno rischiare il tutto per tutto nel viaggio attraverso il world wide web alla ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il videogame di Vanellope, Sugar Rush. Essendo un’impresa troppo grande per loro, Ralph e Vanellope faranno affidamento sui cittadini di internet che li aiuteranno nella navigazione, e tra questi ci sarà un’imprenditrice del web di nome Yesss, l’algoritmo capo, il cuore e l’anima del sito web di tendenza BuzzzTube.

Nel trailer italiano – che potete visualizzare su queste pagine - i due viaggiano attraverso Internet e colpisce la presenza di numerosi siti web importantissimi e facilmente riconoscibili dal pubblico; nel trailer sono presenti anche le Principesse Disney, in una divertente sequenza in cui Vanellope si presenterà alle Principesse, delle vere e proprie celebrità in questa versione. Per i fan del brand Disney, Ralph Spacca Internet promette grosse sorprese con la presenza anche di Star Wars, la Marvel, Pixar e film d'animazione Disney e addirittura i Muppets.