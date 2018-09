Ralph Spacca Internet arriva in Italia a partire da gennaio

Il calendario delle uscite Disney, quest'anno, è fittissimo e la scelta di posticipare cosi tanto Gli Incredibili 2 (arrivato nei cinema solo lo scorso week-end), di certo non ha aiutato la divisione italiana ad organizzare al meglio le proprie release, quantomeno in contemporanea con gli States.

E cosi, anche Ralph Spacca Internet, atteso sequel di Ralph Spaccatutto, debutterà nei nostri cinema con un po' più di ritardo rispetto agli USA. La pellicola, attesa per il 21 novembre nel mercato statunitense, sarà nelle nostre sale a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, dove si scontrerà con l'Aquaman della DC Entertainment.

La Disney ha in uscita, da fine ottobre, Lo Schiaccianoci e i quatto regni mentre per il week-end natalizio debutterà Il Ritorno di Mary Poppins.

In Ralph Spacca Internet, lasciata la sala giochi “Litwak’s Arcade”, ci avventureremo all’interno dello sconosciuto ed eccitante mondo in espansione di internet, che potrebbe o meno sopravvivere alla distruzione di Ralph. Ralph, il cattivo del videogioco, e la sua strampalata amica Vanellope von Schweetz dovranno rischiare il tutto per tutto nel viaggio attraverso il world wide web alla ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il videogame di Vanellope, Sugar Rush. Essendo un’impresa troppo grande per loro, Ralph e Vanellope faranno affidamento sui cittadini di internet che li aiuteranno nella navigazione, e tra questi ci sarà un’imprenditrice del web di nome Yesss, l’algoritmo capo, il cuore e l’anima del sito web di tendenza BuzzzTube.