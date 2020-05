Ralph Fiennes: dopo Voldemort sarà la signorina Trinciabue nel remake di Matilda?

Chi pensa che Voldemort sia il villain definitivo non ha mai avuto a che fare con la spietata Signorina Trinciabue, e a quanto potrebbe essere lo stesso Ralph Fiennes ad interpretare il ruolo nel remake di Matilda.

In attesa di No Time To Die, film della saga su James Bond in cui Fiennes riprenderà il ruolo di M, riportiamo quindi il rumor del suo coinvolgimento nella nuova produzione cinematografica. Si tratterà dell'adattamento del musical su Matilda, ispirato al racconto di Roald Dahl (sul quale a sua volta si basava il celebre film Matilda 6 Mitica).

Anche nel musical, andato in scena a Londra nel 2011 e poi replicato persino a Broadway, l'antagonista era interpretato da un uomo. Per il nuovo adattamento si starebbe pensando quindi di seguire in tutto e per tutto la strada tracciata dallo spettacolo teatrale. La crudeltà e la spietatezza resteranno le caratteristiche tipiche della preside Trinciabue, e siamo sicuri che, qualora Fiennes venisse confermato, sarebbe perfettamente in grado di far risaltare tutta la sua malvagità.

Ancora una volta seguiremo la storia di Matilda, una bambina dotata di poteri magici, con i quali riuscirà ad ostacolare la sua spregevole famiglia e a contrastare le fredde regole scolastiche. Per riscoprire il villain che ha reso celebre Fiennes in tutto il mondo vi rimandiamo alle 10 curiosità sul capitolo finale di Harry Potter.