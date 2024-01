Ralph Fiennes presenta The Beacon: 'una bruciante meditazione su famiglia'

Dopo aver brillato nell'ultimo film di Mark Mylod (qui potete trovare la nostra recensione di The Menu) e aver rafforzato il suo sodalizio con Wes Anderson, nel 2024 Ralph Fiennes si prepara a realizzare un nuovo importante progetto.

Stiamo parlando di The Beacon, il quarto film realizzato da Fiennes in qualità di regista, dopo Coriolanus, The Invisible Woman e Nureyev - The White Crow. Si tratterà, invece, della sua prima volta come sceneggiatore. Ma non basta: per quest'occasione, l'attore due volte candidato all'Oscar sarà impegnato anche di fronte alla macchina da presa.

A completare il cast ci saranno Indira Varma, Charles Babalola e Alison Oliver. The Beacon viene descritto come: "una bruciante meditazione su famiglia, classe, razza e identità: un dramma contemporaneo ambientato nel Regno Unito".

Il film ha come protagonista Joshua: il ragazzo, trapiantato in Inghilterra dall'Uganda, decide di trascorrere un fine settimana estivo con la famiglia privilegiata della sua ragazza Cass. Joshua viene accolto calorosamente e tutto procede bene finché non si verifica un improvviso e violento atto di razzismo. La pace è compromessa e i presenti dovranno affrontare scomode verità.

The Beacon, che almeno dal punto di vista dei temi trattati sembra essere affine a Scappa - Get Out, sarà girato nel Suffolk e prodotto da Gail Egan (che aveva già collaborato con Fiennes in The Constant Gardener - La cospirazione).

Gli impegni dell'attore per l'anno appena iniziato non finiscono qui: Ralph Fiennes reciterà in The Conclave, thriller diretto da Edward Berger, la cui uscita è prevista proprio per il 2024.